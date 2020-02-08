Расстрелявший людей в Таиланде солдат вел прямую трансляцию в соцсетях

@JoeB14ck / Twitter

Солдат, расстрелявший множество людей в Таиланде, вел трансляцию своих действий в Facebook. На это обратили внимание пользователи сети, опубликовавшие выдержки из его видео в Twitter.

На видео мужчина в армейской форме стоит на парковке. При этом он говорит, что у него устал палец от того, что он много жал на курок. Сообщается, что аккаунт стрелка уже заблокирован.

Как передает BBC News, подозреваемого, предположительно, зовут Джакрапант Томма (Jakrapanth Thomma). В сети также появились его фото.

Солдат открыл стрельбу по людям около торгового центра в городе Накхонратчасима (Корат). В результате произошедшего погибли как минимум 10 человек, также множество пострадали.

По предварительным данным, военнослужащий угнал армейский вседорожник HMMWV (Humvee) с базы и вооружился штурмовой винтовкой. Сообщается, что перед стрельбой в городе он расстрелял двух сослуживцев.

Предполагается, что преступник все еще находится в здании торгового центра. О его мотивах пока неизвестно.

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