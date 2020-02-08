Появилось видео с места стрельбы солдата по людям в Таиланде

В сети появились кадры с места стрельбы, которую солдат открыл в таиландском городе Накхонратчасима. Видео опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

На ролике видно, как люди прячутся за машинами и бегут от места ЧП. Также слышно множество выстрелов.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла около торгового центра. В результате погибли как минимум 10 человек, также множество пострадали.

По предварительным данным, военнослужащий угнал армейский вседорожник HMMWV (Humvee) с базы и вооружился штурмовой винтовкой. О мотивах преступления пока неизвестно. Также сообщается, что перед стрельбой в городе он расстрелял двух сослуживцев.

Солдат скрывается в торговом центре и пока не задержан.

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