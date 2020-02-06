Террорист протаранил военных в Иерусалиме

В Иерусалиме неизвестный протаранил толпу военнослужащих на машине. Об этом пишет The Times of Israel.

Власти квалифицируют случившееся как теракт. В результате происшествия пострадали 14 человек, из них 12 солдат и двое гражданских. Два человека госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Хидай Зильберман заявил, что эти войска были членами бригады «Голани» (мотопехотная бригада армии, дислоцируется на границе с Сирией и Ливаном — прим. «Ленты.ру»). Они готовились принести присягу, когда террорист протаранил их на машине.

«Это произошло за считаные секунды. Некоторые солдаты пытались отбиваться или преследовать машину, но это произошло слишком быстро», — сказал Зибельман. В результате преступнику удалось сбежать, сейчас его разыскивают.

В апреле 2018-го израильская полиция арестовала араба-бедуина во время поездки по населенному пункту Сегев-Шалом в пустыне Негев. Это произошло из-за стрельбы из машин в честь его свадьбы. Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан в связи с инцидентом указал, что борьба с незаконным оружием — главный приоритет ведомства.

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