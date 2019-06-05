Боевики массово напали на блокпосты в Египте

Боевики напали сразу на несколько блокпостов на севере Синайского полуострова. Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщает Reuters.

Как отмечается, сотрудники силовых структур дали бой атаковавшим. По предварительной информации, есть погибшие. Сообщается, что среди них по меньшей мере восемь силовиков, при этом пять боевиков ликвидированы. По данным медиков, погиб также один мирный житель.

В апреле в Египте продлили режим чрезвычайного положения на три месяца. Тогда в нескольких северных районах Синайского полуострова, которые граничат с Израилем и сектором Газа, был установлен комендантский час.

Впервые режим ЧП был установлен после терактов в Танте и Александрии в апреле 2017 года. Тогда погибли более 50 человек, еще более 100 — пострадали.

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