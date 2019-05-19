Появилось видео с места взрыва в Египте

@NewsCompact / Twitter

Появилось видео взрыва рядом с Большим национальным музеем в египетской Гизе. Кадры публикует Twitter Compact News.

Происшествие случилось во время проезда туристического автобуса. Сообщается о 17 раненых, среди них 10 египтян и 7 южноафриканцев. РИА Новости сообщает, что силы безопасности Египта прочесывают район, где произошел взрыв, в поисках других взрывных устройств.

В конце прошлого года силы безопасности Египта уничтожили 40 террористов в районе Гизы и на севере Синайского полуострова. Тогда же в этом районе был совершен аналогичный подрыв туристического автобуса.

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