В Египте объявлен режим ЧП

Власти Египта ввели режим чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца. Об этом говорится в постановлении премьер-министра страны Мустафы Мадбули, передает Bloomberg.

Режим начал действовать 25 апреля в 01:00 по местному времени (02:00 мск). В нескольких северных районах Синайского полуострова, которые граничат с Израилем и сектором Газа, установлен комендантский час. Причина введения ЧП не называется.

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Ранее египетские власти вводили чрезвычайное положение на севере Синайского полуострова для борьбы против исламских экстремистов.

Впервые режим ЧП был установлен после терактов в Танте и Александрии апреле 2017 года. Тогда погибли более 50 человек, еще более 100 — пострадали.

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