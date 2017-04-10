В Египте прошли похороны жертв теракта в коптской православной церкви

Сотни людей пришли на похороны жертв теракта в египетском городе Танта. Кадры с места событий публикует Ruptly.

9 апреля в коптском православном храме из-за атаки смертника погибли минимум 27 человек, десятки получили ранения. В тот же день в городе Александрия во время схожего теракта погибли 16 коптов. Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

После атак президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ввел в стране трехмесячное чрезвычайное положение.

