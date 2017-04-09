В Египте ввели чрезвычайное положение

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ввел в стране режим чрезвычайного положения. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщает Reuters

Оно будет действовать три месяца. В специальном телевизионном обращении к нации глава государства объяснил, что вынужден пойти на эту меру в связи с произошедшими терактами, в которых погибли более 40 человек.

Президент Египта также заявил, что поддерживающие терроризм государства должны понести ответственность.

Он заверил, что силы безопасности активизировали усилия по преследованию преступников. Кроме того, египетский лидер объявил о создании Высшего совета по борьбе с терроризмом.

«Египтяне поставили заслон планам по разрушению государства. Они сорвали заговоры против страны», — приводит слова ас-Сиси РИА Новости. Он также подчеркнул что террористы намеревались сломить волю граждан, однако народ Египта «продолжит созидать и строить».

Ранее 9 апреля соболезнования в связи гибелью людей выразил президент России Владимир Путин.

9 апреля в Египте произошли четыре взрыва: в городе Танте террористы напали на христианскую церковь и центр подготовки полицейских, в Александрии также был атакован храм, позднее сработала еще одна бомба. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).