Опубликовано видео взрыва возле храма в Александрии

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Запись с камеры наблюдения, запечатлевшая момент теракта перед храмом в Александрии, опубликована в воскресенье, 9 апреля, телеканалом «Аль-Арабия».

На кадрах видно, как мужчина, идущий в церковь, останавливается около установленного на входе металлоискателя. Через несколько секунд раздается взрыв.

9 апреля в Египте прогремели четыре взрыва. В городе Танте террористы атаковали христианскую церковь и центр подготовки полицейских. В Александрии тоже совершено нападение на храм, а позже сработала еще одна бомба. Ответственность за нападения взяла на себя группировка «Исламское государство».