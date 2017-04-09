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Путин выразил соболезнования Египту в связи с терактом в Танте

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Владимир Путин
Владимир Путин
Продолжение: Террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь в Александрии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Египту в связи с совершенным в городе Танте террористическим актом. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщает РИА Новости.

«Действуя сообща с ответственными членами мирового сообщества, страны сумеют дать отпор террористам», — заявил глава государства.

По информации агентства, количество жертв взрыва в церкви Танты возросло до 30 человек. Ранее сообщалось о 25 погибших и более 50 пострадавших.

Также отмечается, что задержан подозреваемый в причастности к взрыву. По имеющейся информации, мужчина находился рядом с церковью, где был совершен теракт. Он отправлен в полицейское управление, его начали допрашивать, передает РИА Новости.

Сообщается, что следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, район взрыва оцеплен. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился открыть военные госпитали для приема пострадавших в результате ЧП. Премьер-министр Египта Шериф Исмаил назвал взрыв в церкви «терактом».

9 апреля у церкви в Танте прогремел взрыв. Из-за Вербного воскресенья в храме было многолюдно, поэтому число жертв может оказаться выше, чем сообщалось изначально. Спустя некоторое время в городе произошел второй взрыв — атаке подвергся местный центр подготовки полицейских.

В декабре прошлого года в коптском соборе в Каире произошел взрыв, жертвами которого стали 22 человека. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России). Боевики пообещали «продолжать войну против отступников».

Христиане-копты составляют, по разным данным, от 10 до 20 процентов населения Египта, то есть примерно от 6,5-13 миллионов человек. Большинство их принадлежит к коптской православной церкви, меньшая часть — к коптской католической церкви. В последнее время копты нередко становятся целью нападений исламских радикалов.

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