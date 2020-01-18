Четыре человека погибли при стрельбе в США

В результате стрельбы в американском городе Грантсвилл, штат Юта, погибли четыре человека. Об этом сообщает CNN.

Еще один пострадавший ранен. Он был доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь. Информации о его состоянии нет. Подозреваемый в убийствах задержан.

Представительница полиции подчеркнула, что стрелок действовал в одиночку. По ее словам, опасность для местных жителей миновала. Она умолчала об обстоятельствах произошедшего и пояснила, что сотрудники полиции разыскивают и оповещают родственников погибших.

Губернатор штата Юта Гэри Герберт заявил, что скорбит об утрате невинных жизней. Он также призвал родителей хранить огнестрельное оружие в безопасном месте. «И помните, любовь, а не ненависть исцелит сломленных людей и разбитые семьи», — написал политик в Twitter.

Ранее сообщалось, что в 2019 году количество массовых убийств в США достигло нового максимума. Был зарегистрирован 41 случай массовых убийств, причем 33 из них связаны со стрельбой. Жертвами всех нападений за год стали 211 человек.

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