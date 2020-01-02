Более десяти человек убили в США в новогоднюю ночь

В течение нескольких часов с начала нового года в США погибли более десяти человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает USA Today.

По данным газеты, в основном убийства происходили в барах и ночных клубах. Так, два человека погибли в результате стрельбы в клубе города Орландо (штат Флорида). В ночном клубе в Лаббоке (штат Техас) преступник убил двух мужчин. Еще три человека были застрелены рано утром в Сент-Луисе (штат Миссури) и двое — в Филадельфии. Также в штате Айова смертельное ранение получил мальчик. Еще семь человек пострадали при стрельбе в Виргинии.

Отмечается, что в 2019 году в США произошло больше массовых убийств, чем когда-либо. Всего в стране произошло более 40 подобных атак, в результате которых погибло свыше 210 человек.

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