В США подросток расстрелял свою семью

В штате Алабама (США) 14-летний американец признался в расстреле пятерых членов своей семьи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные органы власти.

Известно, что в результате стрельбы трое погибли на месте, а два человека скончались уже в реанимации. Среди расстрелянных было трое детей. Мотивы убийства пока не называются. Отмечается, что подросток сам участвовал в поиске пистолета калибра 9 миллиметров, который он выбросил после совершения преступления.

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В январе 2018 года в американском городе Бентон штата Кентукки 15-летний подросток открыл стрельбу по находящимся в школе людям. В результате погибли мальчик и девочка 15 лет. Всего тогда пострадали 19 человек.

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