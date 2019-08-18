Российский подросток устроил массовую бойню

В селе Патрикеево Ульяновской области подросток убил всех членов своей семьи и совершил самоубийство, сообщает Telegram-канал 112.

По его информации, несовершеннолетний зарезал троих взрослых и двоих детей, затем нанес себе несколько ранений и покончил с собой.

Об этом также пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Он подтвердил, что все погибшие являются членами одной семьи.

На месте ЧП работают следователи, заключает 112.

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