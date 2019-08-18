Появились подробности массовой бойни в селе под Ульяновском

Подросток, зарезавший всю свою семью в селе Патрикеево Ульяновской области, накануне рассказал о своих планах другу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, за день до убийства 16-летний местный житель отправил другу голосовое сообщение, в котором подробно изложил свои намерения. Он якобы уточнил, что не хочет убивать своих бабушку и дедушку, но ему придется это сделать, чтобы «не расстраивать» их смертью остальных членов семьи — впоследствии он зарезал мать, брата и сестру.

Также стало известно, что орудием преступления стал топор. Следователи изучают указанную аудиозапись и ищут ее получателя.

В областной прокуратуре ТАСС подтвердили факт обнаружения шести тел. Уточняется, что тело подростка было обнаружено в 500 метрах от дома, где произошло убийство, возле вышки одной из сотовых компаний. Ведомство проводит проверку по факту произошедшего.

18 августа Telegram-канал «112» сообщил о массовом убийстве в российском селе. Сообщалось, что подросток зарезал всю свою семью — троих взрослых и двоих детей, — после чего нанес себе несколько ранений и покончил с собой. Об этом также сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Он подтвердил, что все погибшие являются членами одной семьи.

26 декабря прошлого года в Ульяновской области произошло другое массовое убийство. Тогда в квартире жилого дома в Ульяновске нашли тела четырех человек с огнестрельными ранениями: погибшими оказались 48-летняя местная жительница, двое ее несовершеннолетних дочерей, 15 и 11 лет, и неизвестный мужчина. По одной из версий следствия, женщину и ее детей убил мужчина, после расправы он покончил с собой.

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