Раскрыты возможные мотивы бойни под Ульяновском

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения семьи, убитой подростком, в селе Патрикеево Ульяновской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в одном из домов были найдены тела 66-летного мужчины, 69-летней и 42-летней женщин, а также двух малолетних детей четырех лет. Все они были членами одной семьи. Кроме того, возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, обнаружено тело 16-летнего подростка, являвшегося родственником погибших.

По предварительным данным, юноша расправился с членами своей семьи, после чего совершил суицид. В настоящее время следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего.

Следствие рассматривает две версии преступления, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. По его словам, пока не установлена точная причина, побудившая подростка на убийство родственников. Предполагается, что он мог расправиться с ними в связи с длительными неприязненными отношениями либо по причине психического расстройства. Следствие намерено провести посмертную психолого-психиатрическую экспертизу подростку.

Ранее 18 августа стало известно о массовом убийстве в селе Патрикеево. Орудием преступления стал топор.

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