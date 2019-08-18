Обнародовано содержание предсмертной записки убившего свою семью подростка

Подросток, убивший свою семью в селе Патрикеево Ульяновской области и совершивший самоубийство, оставил предсмертную записку. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, 16-летний юноша написал, что решился на убийство родственников, чтобы «забрать их с собой». Согласно предварительной версии, он зарубил топором мать с двумя детьми, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.

Ранее 18 августа источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру» о двух версиях случившегося. Подросток мог расправиться с родственниками в связи с длительными неприязненными отношениями либо по причине психического расстройства. Следствие намерено провести ему посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Возбуждено уголовное дело после того, как в одном из домов были найдены тела 66-летного мужчины, 69-летней и 42-летней женщин, а также двух малолетних детей четырех лет. Все они были членами одной семьи. Кроме того, возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, обнаружено тело подростка, являвшегося родственником погибших.

За день до убийства он отправил другу голосовое сообщение, в котором подробно изложил свои намерения. Юноша якобы не хотел убивать своих бабушку и дедушку, но ему придется это сделать, чтобы «не расстраивать» их смертью остальных членов семьи.

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