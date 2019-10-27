В США студентов расстреляли во время бала выпускников

@Terrence_STR / Twitter

Неизвестный открыл огонь на бале выпускников филиала Техасского университета A&M (Texas A&M Commerce University). Об этом сообщает Fox News.

По информации телеканала, жертвами стали два человека, еще более 10 получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы.

Как сообщил на своей странице в Twitter журналист местного отделения телестанции WFAA Джейсон Уайтли, на балу присутствовали сотни человек. По его словам, мероприятие проходило в одном из ночных клубов. С администрацией вуза оно согласовано не было.

Уайтли добавил, что преступник все еще находится на свободе.

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