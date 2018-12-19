В США зафиксировали рекорд смертности от огнестрельного оружия

Число умерших от огнестрельного оружия американцев в 2017 году оказалось самым высоким за последние полвека. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), всего за год зафиксировано 39 773 случая смерти от огнестрельного оружия, из них две трети были самоубийствами. Это на тысячу случаев больше, чем в прошлом году, а также самый большой показатель с 1968 года.

С учетом изменения численности населения, в 2017 году на каждые 100 тысяч человек приходилось 12 смертей от огнестрельного оружия, тогда как в 2016 — 11,8. Этот показатель стал самым высоким с середины 1990-х годов. Отмечается, что цифра растет уже третий год подряд после сравнительно стабильного периода в 2000-х.

По мнению руководителя отдела статистики смертности в Национальном центре статистики здравоохранения при ЦКПЗ Боба Андерсена, одной из причин сложившейся ситуации является увеличение числа наркозависимых в стране.

В частности, в США не редки инциденты со стрельбой, в том числе случайной. Один из последних случаев произошел в ноябре, когда мужчина открыл огонь в торговом центре штата Алабама во время «черной пятницы». В результате стрельбы были пострадавшие, сам стрелок ликвидирован на месте.

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