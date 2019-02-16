Пять человек стали жертвами стрельбы в США

Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в американском городе Аврора штата Иллинойс. Об этом сообщает Associated Press.

Мужчина открыл огонь в здании компании Henry Pratt, которая производит трубопроводную арматуру. Стрелявшим оказался 45-летний Гари Мартин. Предположительно, он был сотрудником компании, мотивы его поступка неизвестны.

Как рассказала начальник полиции Авроры Кристен Зиман, офицеры прибыли через четыре минуты после получения сообщений о стрельбе. По прибытии стрелок атаковал их. По словам очевидца, Мартин использовал пистолет с лазером.

В результате инцидента погибли пять человек, еще пять сотрудников полиции ранены. Двух из них доставили по воздуху в травматологические центры. Сам стрелок на данный момент ликвидирован.

В декабре 2018 года стало известно, что число умерших от огнестрельного оружия американцев в 2017 году оказалось самым высоким за последние полвека. Всего за год зафиксировано 39 773 случая смерти от огнестрельного оружия, из них две трети были самоубийствами.

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