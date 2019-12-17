В США неизвестный пришел в казино и расстрелял людей

В американском городе Грейт-Фолс, штат Монтана, неизвестный пришел в казино и расстрелял людей. Об этом сообщает NBC.

«Сотрудники скорой помощи обнаружили тела трех человек в здании казино», — указано в сообщении. Известно, что еще как минимум один человек госпитализирован с ранениями. Сам стрелок был ликвидирован, его имя не раскрывается. Власти закрыли находящуюся недалеко начальную школу на весь день, идет расследование инцидента.

11 декабря сообщалось о стрельбе в американском Нью-Джерси, в результате которой погибли шесть человек. Предположительно, она могла быть атакой на еврейское население. Перестрелка с подоспевшими на место происшествия правоохранителями длилась около четырех часов. В результате оба нападавших были ликвидированы, трое полицейских получили ранения.

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