Стрельбу на базе ВМС США сочли терактом

Советник американского лидера Дональда Трампа Роберт О'Брайен назвал терактом стрельбу на авиабазе Военно-морских сил (ВМС) США в Пенсаколе в штате Флорида, которую устроил второй лейтенант ВВС Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани (Mohammed Saeed al-Shamrani). Об этом этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, передают РИА Новости.

«Мы не знаем, действовал ли он в одиночку, ФБР ведет расследование. Они опрашивают и допрашивают других обучающихся из Саудовской Аравии. Мне представляется, что это террористическое нападение», — сказал он, отметив, что не хотел бы делать каких-либо выводов до окончания расследования.

В результате стрельбы на авиабазе в Пенсаколе погибли три человека — 23-летний выпускник Военно-морской академии США Джошуа Уотсон, 19-летний курсант Мухаммед Хайтхэм и моряк-курсант Кэмерон Уолтерс, которому был 21 год. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что король Саудовской Аравии окажет им помощь.

По информации The Daily Mail, убивший трех человек аш-Шамрани приобрел оружие на законных основаниях. Как отмечается, Саудовский военнослужащий отправился в оружейный магазин в Пенсаколе и выбрал пистолет Glock 45 калибра 9 миллиметров. При покупке он предоставил владельцу охотничью лицензию, без которой нерезидентам США запрещается продажа огнестрельного оружия. Когда он купил пистолет, неизвестно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!