Стрельба на базе ВМС США привела к гибели двух человек

Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе ВМС (Военно-морских сил) США Пенсакола в штате Флорида. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что убиты два человека, среди которых и нападавший. Еще как минимум пятеро получили ранения, всех пострадавших отвезли в местную больницу.

База в Пенсаколе, которая находится недалеко от границы штатов Флорида и Алабама, является крупным учебным полигоном для ВМС США. Дополнительной информации власти не предоставили.

В последний раз подобная перестрелка произошла в середине августа в северной части Филадельфии, штат Пенсильвания. Тогда шесть полицейских получили огнестрельные ранения, еще несколько сотрудников — иные травмы. Стрельба продолжалась на протяжении полутора часов. Огонь также вел один человек.

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