Техасский стрелок рассказал о выборе своих жертв

Преступник, расстрелявший 22 человек в супермаркете в городе Эль-Пасо (штат Техас, США), заявил, что его целью были мексиканцы. Об этом сообщает телеканал NBC News.

21-летний Патрик Крузиус признался в этом сразу после задержания 3 августа, однако полиция обнародовала эту информацию только сейчас. Он также рассказал, что специально проехал за рулем 10 часов в граничащий с Мексикой город.

Стражи порядка уточнили, что преступник сдался сам. Когда его автомобиль остановили для проверки, он вышел из машины с поднятыми руками и заявил, что он и есть тот самый стрелок.

За выходные в США произошло три массовых расстрела: в Чикаго и в Дейтоне, штат Огайо, где в общей сложности были убиты девять человек и пострадали 33, и в Эль-Пасо, штат Техас. Погибли 22 человека, несколько десятков пострадали.

Незадолго до нападения техасский стрелок опубликовал в сети манифест, где выражал приверженность идеям ультраправых экстремистов.

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