Убившего 20 человек техасского стрелка собрались казнить

Прокуратура будет добиваться для 21-летнего Патрика Крузиуса, расстрелявшего посетителей торгового центра в Эль-Пасо (штат Техас), смертной казни. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что преступление рассматривается как «внутренний терроризм». Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве с отягчающими обстоятельствами, которое может наказываться смертной казнью.

«Мы собираемся сделать то, что делаем с террористами в этой стране, что должно обеспечить быстрое и определенное правосудие», — заявил американский прокурор Джон Бэш на пресс-конференции. По его словам, стрельба была предназначена для запугивания гражданского населения.

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За выходные в США произошло 3 массовых расстрела. Мотивы исполнителей нападения в Чикаго и в Дейтоне, штат Огайо, пока не выяснены. В первом случае пострадали по меньшей мере семь человек, во втором — убиты девять человек, пострадали 26.

3 августа преступник открыл стрельбу на улице в районе торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо, Техас. Погибли 20 человек, несколько десятков пострадали. Мэр Эль-Пасо Ди Марго заявил, что арестованы трое подозреваемых.

Незадолго до нападения стрелок опубликовал в сети манифест, где выражал приверженность идеям ультраправых экстремистов и заявлял, что выступает против «латиноамериканского вторжения» в США.

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