Мир
 
Последние новости
В землях России увидели ядерную уязвимость
Российский бриллиант оценили в 65 миллионов долларов
Мужчина экстремально похудел ради мечты
Появились новые подробности гибели футболиста Салы
Стало известно о сыне Евгении Васильевой от суррогатной матери
Трамп потерял миллиарды долларов на посту президента
Умер народный артист Валентин Воронин
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине
Новости партнеров

При стрельбе в Филадельфии пострадали семь полицейских

Перейти в «Мою Ленту»

Не менее семи сотрудников полиции пострадали в ходе перестрелки в среду, 14 августа, в северной части Филадельфии, штат Пенсильвания. Об этом сообщает полицейское управление города в Twitter.

Шесть полицейских получили огнестрельные ранения. Еще несколько сотрудников получили иные травмы, какие именно, не уточняется. Один полицейский, предположительно, пострадал в ДТП на пути к месту происшествия.

Стрельба продолжается уже полтора часа, сообщает телеканал ABC News. Огонь ведет один человек. По данным телекомпании, подозреваемый периодически делает от четырех до шести выстрелов.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп проинформирован о стрельбе в Филадельфии и следит за ситуацией.

Ранее американский лидер обвинил видеоигры и психические болезни в массовых расстрелах в стране. Такое заявление он сделал после ряда инцидентов со стрельбой в США.

В ночь на 4 августа Коннор Беттс открыл стрельбу из винтовки возле одного из баров в центре Дейтона, штат Огайо. Стрелок убил девятерых и ранил еще 26 человек. Преступника ликвидировали в течение минуты.

Еще два произошли в Чикаго, штат Иллинойс, и в Эль-Пасо, штат Техас. В результате первой атаки пострадали семь человек, в результате второй — погибли 20 человек, еще десятки пострадали. Техасский стрелок выражал приверженность идеям ультраправых экстремистов и заявлял, что выступает против «латиноамериканского вторжения» в США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Several officers injured by suspect firing in ongoing shooting in Philadelphia: Police
Появилось видео с места массового расстрела в Огайо
Третья за выходные стрельба произошла в США
Другие материалы рубрики
Мир00:02Сегодня

Могут повторить

Европа боится возвращения нацистов. На что способны современные наследники Гитлера?
22:5314 августа

Французские таможенники нашли тонну кокаина

22:0914 августа

В квартире пропавших в Германии россиянок нашли следы крови

20:3714 августа

Подсчитано число детей-рабов

Мир00:0213 августа

Ким Чен Культ

Вожди-колдуны и голоса из холодильника. Во что верят жители Северной Кореи
19:4814 августа

Раскрыта вероятная причина убившего 40 человек происшествия в Италии

18:4314 августа

Боевики сбили Су-22 в Сирии

18:1014 августа

Россию обвинили в опасном отгоне истребителя НАТО от самолета Шойгу

Мир00:01 9 августа

Индустрия несвободы

Как частные тюрьмы превращают американцев в рабов и зарабатывают на этом миллионы
17:5014 августа

Российская авиация помогла войскам Сирии подобраться к крепости джихадистов

17:2114 августа

Меркель обвинила Россию в развале ракетного договора с США

15:4814 августа

Найден способ избежать войны США и России

Россия
Стало известно о сыне Евгении Васильевой от суррогатной матери
«На грани психоза»
Как в России придумали идеальное уголовное дело об экстремизме — история «Нового величия»
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин Подстелил соломку
Как мэр Южно-Сахалинска спасает собственное кресло
Россиянин запер дочь в машине и забыл место парковки
«Бабушка решила, что Spice Girls — ее подружки»
 
Любовь Соболь прекратила голодовку
Все материалы
Мир
При стрельбе в Филадельфии пострадали семь полицейских
Могут повторить
Европа боится возвращения нацистов. На что способны современные наследники Гитлера?
Французские таможенники нашли тонну кокаина
Ким Чен Культ
Вожди-колдуны и голоса из холодильника. Во что верят жители Северной Кореи
В квартире пропавших в Германии россиянок нашли следы крови
«Старейшины обменивали детей на вещи»
Их предков обращали в рабство и увозили за океан. Спустя 400 лет они этого не забыли
Подсчитано число детей-рабов
Все материалы
Бывший СССР
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Мовный приговор
Пока Лукашенко говорит о дружбе с Россией, белорусов штрафуют за русский язык
В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине
Солдаты без родины
Рижские омоновцы защищали СССР даже после его распада. За это их отдали под трибунал
Додон заявил о желании восстановить отношения с Россией
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев«Этот человек не понимает намеков»
Атамбаев покинул пост президента без революций. Почему его арестовал его же преемник?
Глава ЦИК Белоруссии отчиталась о приглашении на несуществующие выборы
Все материалы
Экономика
Российский бриллиант оценили в 65 миллионов долларов
Трамп потерял миллиарды долларов на посту президента
Спасение утопающего
Эта компания построила «Титаник». Теперь она идет ко дну, как и ее знаменитый корабль
На рынке США началась истерика
У них все дома
Финским бездомным раздали деньги и квартиры. Это оказалось выгодно
Польша начала шантажировать Россию газом
Блестящее падение
Почему богачи перестали покупать бриллианты, а драгоценности стремительно дешевеют
Все материалы
Силовые структуры
Подозреваемый в расправе над голой российской блогершей сообщил о серии убийств
«Вопрос решил, бабки получил»
Российский миллионер очень хотел стать чиновником. Эта мечта привела его в тюрьму
Россиянка десять лет молчала о расправе родителей над ее бабушкой
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Опубликовано видео из роскошного дворца похитившего миллиарды рублей министра
В поисках короля
Этот вор должен был возглавить криминал Чечни. Ему помогал президент Киргизии
Участвовавшего в акции в Москве студента-очника задержали за уклонение от армии
Все материалы
Наука и техника
В землях России увидели ядерную уязвимость
Портрет американского солдата вместе с молодой девушкой. Предположительно, Франция, 1945 год.Воины Дяди Сэма
Чем занимались солдаты США в Европе, пока русские штурмовали Берлин
«Американский Северодвинск» восстановят
Партнерский материал
Взяли в свои руки
Они снимают фильмы на обычный телефон. За это можно получить «Оскар»
США проведут «летные испытания» ядерного реактора
Буря в воде
Что испытывали на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек
Названы опасные последствия шестичасового сна
Все материалы
Спорт
Появились новые подробности гибели футболиста Салы
Сеад Колашинац и Месут ОзилРазборка лондонская
Английский криминал преследует футболистов «Арсенала». Карьеры звезд АПЛ под угрозой
«Ливерпуль» победил «Челси» и завоевал Суперкубок УЕФА
С легким стартом
Разгромные победы МЮ, «Сити» и «Ливерпуля» — главные события первого тура АПЛ
Глава UFC отреагировал на желание чемпиона провести межполовой бой
Камила Валиева«Ее бог в макушечку поцеловал»
Тутберидзе растит новую звезду. Ей прочат победу на следующей Олимпиаде
Удушивший Макгрегора боец сравнил себя с Нурмагомедовым
Все материалы
Культура
Умер народный артист Валентин Воронин
Ким и товарищи
Она снимала Бейсингер, Линча и «Вудсток» — эти кадры сделали ее легендой
Брат Джулии Робертс заявил о желании получить российское гражданство
Борьба в партере
Почему все здания театров нужно закрыть и передать РПЦ
Умер худрук кукольного Театра сказки Игорь Игнатьев
Поль Гоген, Aha oe feii? («А, ты ревнуешь?») (1892)«Сумасшедшие богатые русские»
Эти миллионеры десятилетиями собирали свои коллекции. Сейчас им завидуют во всем мире
У погибшего солиста The Prodigy нашли долги на миллионы фунтов
Все материалы
Интернет и СМИ
Необычные кошки из России обрели популярность за рубежом
«Не давать бабам денег! Вообще не давать!»
Отказ от брака и секс по талонам — чего хотят мужские движения в России
Телеведущий кинулся с кулаками на назвавшего его членом мафии фаната
Идущие сквозь миры
На этих снимках фантазия лучших фотографов мира переплетается с реальностью
В России предсказали ликвидацию анонимности в интернете
Призрак Чернобыля
Фотограф рискнул жизнью и попал во взорвавшийся реактор спустя годы после катастрофы
Бузова извинилась в эфире «России 1» за ролик с шуткой про блокадников
Все материалы
Ценности
Сердобольный россиянин нашел способ защитить Леди Гагу от соотечественников
Папины дочки
Как живут наследницы постсоветских правителей и что их роднит с детьми Сталина и Брежнева
Пошлая просьба покупателя-извращенца вывела из себя продавщицу
С узлом на шее
Зачем мужчины однажды надели галстук и почему продолжают его носить
Самую молодую миллиардершу в мире уличили в преждевременном старении
«Ни один порок плоти не прошел мимо этого сластолюбца»
Райские девственницы и праздник обрезания: роскошная жизнь завоевателя Константинополя
В России мужчина заложил в ломбард арендованный Mercedes
Все материалы
Путешествия
Стюардесса и мать троих детей умерла от опасной инфекции после перелета
В ад и обратно
Россиянин побывал на самой опасной гоночной трассе мира
Россияне вновь полюбили роскошный отдых
«Если придется убить, надеюсь, сделаю это без ненависти»
Россиянин отправился в Ботсвану, а попал в фильм Тарантино
Россиянам рассказали об обязанностях проводников
«Это настоящая сказка»
Хоббиты, говорящие бобры и лесные лабиринты: зачем ехать в Чешскую Швейцарию
Сыгравший в детскую игру с сотрудником аэропорта пассажир прославился в сети
Все материалы
Из жизни
Мужчина экстремально похудел ради мечты
Дети ночи
Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Скорбящие родственники не досчитались органов у мертвеца и сожгли три дома
«Целый месяц я вообще солнца не видел»
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Аллигатор выскочил из пруда и покусал женщину с собакой
Тристан Бодет и Эрика Ву, 2013 год«Это же Малибу, что может случиться?»
В тихом американском городке кто-то годами убивает людей. Власти пытаются это скрыть
Девушка сварила яйца по инструкции из интернета и поплатилась зрением
Все материалы
Rolls-Royce Ghost Zenith: апофеоз роскоши
Коллекционное издание «Призрака» посвятили завершению выпуска модели
Длительный тест Hyundai Tucson с турбомотором и «роботом»
Поближе знакомимся с самым непопулярным вариантом корейского кроссовера
Первый тест обновленного Audi Q7
Узнаем, что поменялось в главном конкуренте BMW X5 и Mercedes-Benz GLE после рестайлинга
«Запорожец» за 20 млн рублей
Видео: среднемоторный «горбатый», который стоит как Lamborghini Aventador
Jaguar потребует изменить значение слова «автомобиль»
Разработана трехмерная приборная панель для автомобилей
Появились первые фотографии нового Kia Mohave
Все материалы
Дом
Дорогое жилье признали вредным для здоровья
Сносят крышу
Как выглядят лучшие дома планеты
Путин обозначил ожидания по поводу ипотеки
Горящая земля
Россияне бегут из этого города, бросая свое жилье. Их квартиры никто не купит
Сотни людей выстроились в очередь за одной квартирой
Нескорая помощь
Ипотеку пытаются сделать доступнее для россиян. Радоваться пока рано
Японцы попытались раздать жилье бесплатно и потерпели неудачу
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Ставрополье получит десятки миллиардов рублей на нацпроекты
В России запустят портовую особую экономическую зону
Все материалы