При стрельбе в Филадельфии пострадали семь полицейских

Не менее семи сотрудников полиции пострадали в ходе перестрелки в среду, 14 августа, в северной части Филадельфии, штат Пенсильвания. Об этом сообщает полицейское управление города в Twitter.

Шесть полицейских получили огнестрельные ранения. Еще несколько сотрудников получили иные травмы, какие именно, не уточняется. Один полицейский, предположительно, пострадал в ДТП на пути к месту происшествия.

Стрельба продолжается уже полтора часа, сообщает телеканал ABC News. Огонь ведет один человек. По данным телекомпании, подозреваемый периодически делает от четырех до шести выстрелов.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп проинформирован о стрельбе в Филадельфии и следит за ситуацией.

Ранее американский лидер обвинил видеоигры и психические болезни в массовых расстрелах в стране. Такое заявление он сделал после ряда инцидентов со стрельбой в США.

В ночь на 4 августа Коннор Беттс открыл стрельбу из винтовки возле одного из баров в центре Дейтона, штат Огайо. Стрелок убил девятерых и ранил еще 26 человек. Преступника ликвидировали в течение минуты.

Еще два произошли в Чикаго, штат Иллинойс, и в Эль-Пасо, штат Техас. В результате первой атаки пострадали семь человек, в результате второй — погибли 20 человек, еще десятки пострадали. Техасский стрелок выражал приверженность идеям ультраправых экстремистов и заявлял, что выступает против «латиноамериканского вторжения» в США.

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