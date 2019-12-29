Количество массовых убийств в США за год достигло нового максимума

В 2019 году количество массовых убийств в США достигло нового максимума. Об этом сообщает Associated Press.

Всего по стране был зарегистрирован 41 случай массовых убийств, в результате которых погибли четыре и более человека. 33 из них были связаны со стрельбой. Жертвами всех нападений за год стали 211 человек.

Отмечается, что самое большое число жертв массовых убийств на данный момент — 224 человека — было зарегистрировано в 2017 году. В частности, 1 октября того года 64-летний Стивен Пэддок устроил стрельбу, которую признали самой кровавой в новейшей истории США. Тогда погибли 59 человек, еще 527 получили ранения.

В августе президент США Дональд Трамп назвал видеоигры и психические болезни причинами массовых расстрелов в стране. Он сделал такое заявление после того, как в США произошли три инцидента со стрельбой за двое суток.

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