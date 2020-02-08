Таиландский стрелок захватил заложников

Таиландский военнослужащий, расстрелявший сослуживцев и открывший стрельбу в городе, захватил заложников. Об этом сообщает Bangkok Post.

По предварительным данным, в заложниках у нападавшего могут быть от 16 до 21 человека. Они находятся на 4-м этаже торгового центра, где скрывается от правоохранительных органов устроивший стрельбу солдат.

Кроме того, как видно из опубликованных Metro кадрах, множество местных жителей прячутся от стрелка в различных углах здания.

Ранее были распространены фотографии солдата, который, предположительно, устроил стрельбу около торгового центра на востоке Таиланда. На одном из снимков мужчина, одетый в военную форму, держит в руках оружие. Его лицо закрывает черная маска. На другой фотографии лицо мужчины открыто.

О стрельбе стало известно ранее 8 февраля. Военнослужащий расстрелял, по разным данным, 2 или 3 сослуживцев, затем угнал армейский вседорожник HMMWV (Humvee) с базы и вооружился штурмовой винтовкой. В городе он убил как минимум 10 человек. Также нападавший ввел трансляцию с места событий, где заявил, что измотан стрельбой по жертвам и не может пошевелить пальцем. Видео с места стрельбы появилось в сети.

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