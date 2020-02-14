Россиянин зарезал сына с аутизмом и убил себя

В Краснодаре местный житель зарезал сына с легкой формой аутизма, после чего убил себя. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным криминалистов, которые осматривали место происшествия, у ребенка нашли несколько ножевых ранений в области шеи и ключицы, у отца была «размозжена грудная клетка».

По данным Следственного комитета, происшествие случилось 31 января. В тот день мать мальчика написала в полицию заявление о пропаже сына. По ее словам, вечером, около 19 часов, муж взял с собой сына и куда-то ушел. Он забрал свой паспорт, но оставил дома свидетельство о рождении ребенка. Мать беспокоилась за сына из-за его расстройства, так как он с трудом переносил стресс.

Женщина также рассказала, что муж прислал ей в соцсети видео, снятое на камеру мобильного телефона. В нем он якобы сообщил, что хочет навредить ребенку, после чего отключил телефон и перестал выходить на связь. По данным «Комсомольской правды», тела 33-летнего мужчины и его 6-летнего сына были найдены 1 февраля возле психиатрической больницы, в которой работает мать мальчика. Их обнаружил местный житель,

В конце января жительница Красноярска убила трехлетнего сына, после чего совершила самоубийство. По версии следствия, тела погибших обнаружил отец ребенка — он не проживал с семьей, однако периодически виделся с сыном. Мужчина не смог попасть в квартиру через входную дверь, проник в помещение через балкон и обнаружил там тела женщины и ребенка.

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