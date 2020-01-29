Россиянка убила трехлетнего сына и покончила с собой

В Красноярске 32-летняя женщина убила трехлетнего сына, после чего совершила самоубийство. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, 28 января отец мальчика пришел навестить ребенка — мужчина не проживал с семьей, однако периодически виделся с сыном. Ему никто не открыл, тогда он проник на балкон квартиры и обнаружил в комнате тела женщины и ребенка.

СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК («Убийство»).

Ранее сообщалось, что жительницу Пермского края заподозрили в убийстве двоих детей, после преступления она попыталась покончить с собой. Всего у женщины было четыре ребенка. Предположительно, она страдала от послеродовой депрессии. 26 января она умерла в больнице. По словам знакомой женщины, погибшая страдала психическим расстройством и ходила в церковь евангелистов. В день убийства ее видели на улице в полураздетом виде.

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