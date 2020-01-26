Подозреваемая в убийстве двоих детей многодетная россиянка умерла в больнице

Жительница Кудымкара Пермского края, мать четверых детей, подозреваемая в убийстве двоих, умерла в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

«Пострадавшая скончалась в больнице», — сообщила собеседница агентства. После совершения преступления 32-летняя

многодетная мать попыталась покончить с собой.

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По словам знакомой женщины, погибшая страдала психическим расстройством и ходила в церковь евангелистов. В день убийства ее видели на улице в полураздетом виде, рассказала собеседница Ura.ru. Многодетная мать якобы выбежала из дома с криками: «Сатана, сатана!» Знакомая женщины утверждает, что одному из четырех детей погибшей удалось выжить, спрятавшись под кроватью. После бойни предполагаемую убийцу детей забрали в городскую психиатрическую больницу.

Семья переехала в Кудымкар недавно и получила все положенные выплаты, пояснили ТАСС в министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края. Дети вовремя проходили медосмотры, семья характеризовалась как положительная и не состояла на учете. По приезде мать и отец купили дом и машину.

У погибшей осталось двое детей. Агентство уточняет, что сейчас они находятся с отцом.

Об убийстве стало известно 23 января. По словам местных жителей, многодетная мать страдала от послеродовой депрессии. Убиты дети 2014 и 2019 годов рождения.

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