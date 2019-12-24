Задушившей младенца российской матери вынесли приговор

В Твери суд вынес приговор матери, убившей собственную четырехмесячную дочь. Об этом сообщает «ТИА».

10 ноября 2018 года женщина, находясь дома, задушила младенца подушкой, после чего попыталась покончить с собой. Приехавшие врачи сумели откачать убийцу.

24 декабря суд согласился с обвинением и приговорил детоубийцу к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима.

28 ноября сообщалось, что в Екатеринбурге родители до смерти избили девятилетнего сына. Одной из основных версий преступления называли «убийство на религиозной почве». Предполагалось, что ребенка били плетками, чтобы «изгнать из него бесов», а затем засунули в рот кляп. Согласно одной из версий следствия, в расправе участвовал отец ребенка, по другой — его убила мать. Женщина, гражданка Белоруссии, проходила лечение в психиатрической больнице.

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