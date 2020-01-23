Многодетную россиянку заподозрили в убийстве двоих детей и попытке суицида

Жительница Кудымкара Пермского края, мать четверых детей, подозревается в убийстве двоих. После преступления женщина попыталась покончить с собой. Об этом сообщает «АиФ-Пермь» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По информации издания, трагедия произошла утром 23 января. По словам местных жителей, многодетная мать страдала от послеродовой депрессии. Сейчас она находится в реанимации.

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На место происшествия выехала комиссия во главе с заместителем прокурора Пермского края Андреем Назаровым, проводится проверка. По словам источника «Интерфакса», убиты дети 2014 и 2019 годов рождения.

Ранее в Твери суд вынес приговор матери, убившей собственную четырехмесячную дочь. Женщина, находясь дома, задушила младенца подушкой, после чего попыталась покончить с собой. Приехавшие врачи сумели откачать убийцу.

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