Многодетную россиянку заподозрили в убийстве двоих детей и попытке суицида

Жительница Кудымкара Пермского края, мать четверых детей, подозревается в убийстве двоих. После преступления женщина попыталась покончить с собой. Об этом сообщает «АиФ-Пермь» со ссылкой на региональную прокуратуру.
По информации издания, трагедия произошла утром 23 января. По словам местных жителей, многодетная мать страдала от послеродовой депрессии. Сейчас она находится в реанимации.
На место происшествия выехала комиссия во главе с заместителем прокурора Пермского края Андреем Назаровым, проводится проверка. По словам источника «Интерфакса», убиты дети 2014 и 2019 годов рождения.
Ранее в Твери суд вынес приговор матери, убившей собственную четырехмесячную дочь. Женщина, находясь дома, задушила младенца подушкой, после чего попыталась покончить с собой. Приехавшие врачи сумели откачать убийцу.