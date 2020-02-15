Опубликовано видео с места расстрела россиянином семьи в центре Калининграда. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видны машины приехавших на место происшествия сотрудников правоохранительных органов, а также лежащий на асфальте автомат. По словам местного жителя, оружие у стрелка отобрал случайный 17-летний прохожий.

Ранее 15 февраля сообщалось, что россиянин в Калининграде убил семейную пару, ранил их ребенка и покончил с собой.

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