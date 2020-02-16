Стало известно о записке расстрелявшего семью в Калининграде россиянина

Расстрелявший семью в Калининграде россиянин оставил у себя дома записку с планами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в записке, которая, предположительно, написана рукой преступника, говорится о желании отомстить. Кроме того, при обыске в квартире стрелявшего нашли патроны.

Как отмечается, оцепление с места стрельбы сняли, работа Центрального рынка идет в обычном режиме. У места, где работала погибшая семейная пара, организован стихийный мемориал. Их сына забрала бабушка, с мальчиком работает психолог.

Стрельба произошла 15 февраля у входа на Центральный рынок Калининграда. Сообщалось, что мужчина убил двух человек, ранил еще одного, а затем попытался покончить с собой. Также появилось видео с места происшествия. Позднее стало известно, что у погибших случился конфликт из-за места для торговли. Их убийца также являлся индивидуальным предпринимателем, после нападения он пытался покончить с собой, был доставлен с ранением в больницу, где умер.

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