Установлены личности расстрелянных в Калининграде россиян. Погибшие — муж и жена: Вадим Янголенко и Дарья Ефимова, передает «Комсомольская правда».

Отмечается, что Ефимова ожидала ребенка. На каком сроке беременности она находилась, не уточняется.

У убитых предпринимателей остался 13-летний ребенок, нападавший ранил его. Пострадавший шестиклассник был доставлен в больницу, с ним находилась его тетя. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, раненого подростка уже отпустили из больницы на амбулаторное лечение.

Семейная пара работала на Центральном рынке, где у них случился конфликт с Фазилем Бахрамовым из-за места для торговли. Бахрамов также являлся индивидуальным предпринимателем, после нападения он пытался покончить с собой, был доставлен в больницу с ранением, где умер.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»).

Стрельба произошла ранее 15 февраля у входа на Центральный рынок Калининграда. Сообщалось, что мужчина убил двух человек, ранил еще одного, а затем попытался покончить с собой. Также появилось видео с места происшествия.

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