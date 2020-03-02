«Кукла Кен» получил девять лет за спрятанную в чемодан российскую блогершу

Никулинский суд Москвы признал виновным 33-летнего Максима Гареева в убийстве 25-летней блогерши Екатерины Семочкиной. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, Гареева еще до убийства прозвали «Куклой Кеном» за многочисленные пластические операции.

Как сообщила «Ленте.ру» официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова, он признан виновным в совершении преступления по статье об убийстве. Суд назначил Гарееву наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В июле 2019 года девушка с перерезанным горлом была найдена голой в чемодане в одной из квартир на западе столицы. Убитой оказалась блогерша с аудиторией более чем 80 тысяч подписчиков. Девушка училась в одном из медицинских вузов и жила на съемной квартире. Ее обнаружил хозяин жилья, с которым связались обеспокоенные родители жертвы.

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