Задержан подозреваемый в убийстве проститутки в съемной квартире в Москве

Подозреваемый в убийстве проститутки в московской съемной квартире задержан в Подмосковье. Об этом в пятницу, 28 февраля, «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД.

Им оказался 30-летний приезжий, который ранее был судим. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время проводятся следственные действия.

Об обнаружении тела погибшей 1983 года рождения в квартире, которая сдавалась внаем посуточно на Химкинском бульваре, 26 февраля сообщила представитель московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

На теле молодой женщины, занимавшейся проституцией, имеются следы насилия. Жертву могли пытать перед смертью: она была привязана к стулу и обмотана скотчем. На груди потерпевшей были обнаружены следы от острого предмета, а весь пол вокруг был залит кровью.

Кроме того, перед смертью потерпевшую душили — на ее шее эксперты нашли характерные следы.

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