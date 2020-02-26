Найденную в московской квартире проститутку пытали перед смертью

На теле молодой женщины, занимавшейся проституцией, которую нашли мертвой в московской съемной квартире, имеются следы насилия. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает kp.ru.

По информации издания, погибшую обнаружила подруга, когда та перестала выходить на связь. Женщину могли пытать перед смертью: она была привязана к стулу и обмотана скотчем. На груди потерпевшей были обнаружены следы от острого предмета, а весь пол вокруг был залит кровью.

Кроме того, как отмечает Пятый канал, перед смертью потерпевшую душили — на ее шее эксперты нашли характерные следы.

Об обнаружении тела погибшей 1983 года рождения в квартире, которая сдавалась внаем посуточно на Химкинском бульваре, ранее 26 февраля сообщила представитель московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК России.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru