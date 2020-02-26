В московской квартире нашли мертвую проститутку

В Москве в съемной квартире найдено тело молодой женщины, занимавшейся проституцией. Об этом агентству «Москва» сообщила представитель московского управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По ее словам, погибшую обнаружили 26 февраля в квартире, которая сдавалась в наем посуточно на Химкинском бульваре.

На теле имеются ножевые ранения. Известно, что женщина 1983 года рождения.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи выясняют обстоятельства совершенного преступления, устанавливают подозреваемого.

10 февраля сообщалось, что в Алтайском крае двое местных жителей сбросили девушку с железнодорожного моста. Ее заметил прохожий и вызвал скорую помощь и полицию. Пострадавшая была госпитализирована с травмами и переохлаждением.

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