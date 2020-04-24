Россиянка убила мужа канцелярским ножом и сдалась полиции

Ссора супругов в Москве закончилась убийством. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 23 апреля в квартире на бульваре Дмитрия Донского (Юго-западный округ столицы). В ходе конфликта женщина ударила мужа канцелярским ножом в грудь. Мужчина скончался до приезда скорой. О случившемся россиянка сама сообщила сотрудникам правоохранительных органов и была задержана.

29 марта марта сообщалось, что житель Якутии, проходящий по делу о сбыте наркотиков, убил семью с двумя детьми. Мотивом могла стать месть главе семейства, который также проходит по делу о сбыте наркотиков. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

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