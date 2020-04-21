Конфликт россиянки с пьяным полицейским под ее окном попал на видео. Ролик публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что конфликт между женщиной и сотрудником полиции произошел в Санкт-Петербурге. В главке МВД сообщили изданию, что видео записала гражданская жена правоохранителя, который находился в нетрезвом состоянии. Сам инцидент произошел еще зимой.

В ведомстве подчеркнули, что прапорщик, который фигурирует на видео, в настоящий момент продолжает служить в полиции.

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