Пьяный начальник российского отделения ГИБДД устроил аварию на дороге

В Новосибирской области пьяный начальник районного отделения ГИБДД попал в ДТП. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщает издание «Медиазона».

По данным издания, ночью российский полицейский сел пьяным за руль своей иномарки Toyota Corolla. Во время движения он столкнулся с автомобилем Infinity. В аварии никто не пострадал, но обе машины получили повреждения. В момент ДТП полицейский находился в гражданской одежде и не имел при себе оружия.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции составили на начальника ГИБДД административный протокол за управление машиной в пьяном виде. В отношении высокопоставленного полицейского начали служебную проверку, по результатам которой он может быть уволен. Его начальников могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

5 января сообщалось, что глава отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району Крыма устроил пьяное ДТП со смертельным исходом и стал фигурантом уголовного дела.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru