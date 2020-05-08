Определены средние сроки накопления на жилье в Москве

Проще всего накопить на среднестатистическую однокомнатную квартиру в Москве жителям Чукотского автономного округа. Им потребуется на это 4,5 года, в то время как самим москвичам деньги на покупку жилья приходится собирать дольше, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики портала определили, за какой срок может накопить на «однушку» в столице житель каждого из российских регионов. Предполагалось, что желаемая квартира стоит шесть миллионов рублей, а человек получает среднюю для региона зарплату (по данным Росстата) и откладывает ее целиком.

Выяснилось, что быстрее всего столичной недвижимостью могут обзавестись жители Чукотки, так как они получают в месяц в среднем 112 тысяч рублей. На втором месте — выходцы из Ямало-Ненецкого округа, при ежемесячной зарплате в 101 тысячу рублей способные накопить на московскую «однушку» за пять лет. Сами москвичи это сделают за 5,4 года — в среднем они зарабатывают 92 тысячи в месяц.

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«К сожалению, в реальной жизни большинство московских наемных работников о таких суммах могут только мечтать. Статистическую "среднюю температуру по больнице" делают высокие доходы высокопоставленных федеральных чиновников, силовиков, депутатов, топ-менеджеров крупных государственных и частных компаний», — отмечают аналитики.

В топ-10 регионов, жители которых могут быстро купить квартиру в Москве, также попали Магаданская, Сахалинская и Тюменская области, Ханты-Мансийский округ, Камчатский край, Якутия и Санкт-Петербург. Дольше всех придется откладывать деньги жителям Ивановской области — почти 19 лет. Ненамного лучше показатели в Дагестане, Алтайском крае, Карачаево-Черкесии, Тамбовской области, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Чечне и Северной Осетии. На московскую однокомнатную квартиру там придется копить 17-18 лет.

Ранее, в феврале, депутат Госдумы Евгений Федоров предложил законодательно ограничить стоимость квартир в России. Он считает, что нужно запретить застройщикам продавать жилье по ценам, более чем на 50 процентов превышающим себестоимость строительства. Парламентарий направил соответствующее обращение в Минстрой.

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