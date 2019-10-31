Россияне позабыли о финансовых «подушках безопасности»

В целом менее четверти россиян формируют так называемую финансовую подушку безопасности. С таким заявлением выступил замминистра финансов Сергей Сторчак, его слова приводит ТАСС.

Однако, заметил замминистра, в пилотных регионах, где реализуется программа Минфина по повышению финансовой грамотности, доля граждан, откладывающих деньги, составляет 38 процентов.

Проект, о котором говорит Сторчак, реализуется с 2011 года: сначала в нем участвовали Калининградская и Волгоградская области, а впоследствии присоединились Саратовская, Архангельская и Томская области, а также Ставропольский, Алтайский и Краснодарский края и Республика Татарстан.

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Судя по результатам исследования Аналитического центра НАФИ, проведенного в конце октября, накопления имеют около трети россиян, а средняя сумма, которую граждане считают сбережениями, составляет 100 тысяч рублей. Почти половина россиян (43 процента) откладывают средства «про запас», четверть — копят «на старость». Другими популярными причинами накоплений стали желание отдохнуть (20 процентов), ремонт квартиры или дома (17 процентов), покупка недвижимости (16 процентов) или автомобиля (12 процентов).

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