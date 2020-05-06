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Коронавирус ударил по рынку аренды жилья в России

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Ситуация с распространением коронавируса и самоизоляцией сильно ударила по российскому рынку аренды жилья. В условиях, когда многие арендаторы лишились дохода, а собственники жилья не могут немедленно сдать свои квартиры, ставки быстро поползли вниз, говорится в материалах портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

За апрель съемные «однушки» подешевели в 47 городах из 70 крупнейших, подсчитали аналитики. Ставки аренды «двушек» упали в 50, «трешек» — в 57 городах. Наибольшее падение стоимости аренды жилья наблюдалось в Кирове, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Ростове, Уфе, Краснодаре, Москве, Московской области, Волгограде и Сочи.

«Сильнее всего подешевели съемные квартиры в городах-миллионниках (если не брать Киров и Белгород) и регионах с высокой активностью (Московская область, Сочи), — констатируют аналитики. — Это объясняется тем, что во время режима повышенной готовности и самоизоляции оттуда произошел отток трудовых мигрантов. Одновременно в этом году не случилось притока туристов и приезжающих по делам бизнеса, что оставило без клиентов сегмент краткосрочной аренды».

К маю средняя ставка аренды однокомнатных квартир в крупных городах России составила 13,1 тысячи рублей в месяц, «двушек» — 17,4 тысячи, «трешек» — 23 тысячи рублей в месяц. «Если пойдет такими темпами, то к июлю ставки могут упасть до 10-20 процентов. Все зависит от того, когда закончится карантин и возобновится экономическая активность. Однако и после ее возобновления ставки не вернутся на прежний, допандемийный, уровень», — предупреждают эксперты.

В апреле аналитики заявили, что формат коливингов, или попросту коммунальных квартир, может в ближайшем будущем стать популярным на российском рынке съемного жилья: люди будут объединяться, чтобы снимать двух- или трехкомнатные квартиры в складчину.

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