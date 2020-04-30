России предрекли возрождение популярного в СССР формата жилья

Формат коливингов или попросту коммунальных квартир может в ближайшем будущем стать популярным на российском рынке съемного жилья, следует из материалов сервиса «Яндекс.Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Из грядущих тенденций — рост популярности коливингов. Люди будут объединяться, чтобы снять двух- или трехкомнатную квартиру», — прогнозируют аналитики. Таким образом, можно ожидать возрождения «коммуналок», большинство которых были расселены после распада СССР.

Эксперты полагают, что скидки для уже живущих в квартирах арендаторов — явление временное, и после снятия режима самоизоляции собственники, скорее всего, начнут расставаться с неплатежеспособными клиентами и сдавать квартиры другим людям. Многие предпочтут подписывать договоры найма на период от нескольких месяцев до полугода, надеясь пересдать через какое-то время квартиру дороже.

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«Так что переезжать в этом году, видимо, будут много. Немного поддержит рынок и традиционное летне-осеннее оживление на рынке аренды: в июле-августе в Москву приедут студенты и выпускники вузов», — предрекают аналитики. По их мнению, больше всего от связанного с коронавирусом кризиса пострадают владельцы дорогих квартир, сдаваемых в аренду, — из-за падения доходов многие съемщики, вероятно, начнут искать что-то «попроще». «А вот снижение в эконом-сегменте вряд ли будет существенным — цены поддержит выросший спрос со стороны людей, которые будут вынуждены переехать в более скромное жилье», — резюмируют в «Яндексе».

Ранее в апреле в РПЦ сравнили жизнь в самоизоляции с коммуналками и концлагерями. По мнению епископа Пантелеимона, трудности домашнего карантина невелики по сравнению с бытом жильцов коммунальных квартир или жизнью узников концентрационных центров.

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