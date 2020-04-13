Следователи проверят причину стрельбы в московской коммуналке

Следственный комитет России (СКР) начал проверку после сообщения о стрельбе в коммунальной квартире на Воронцовских прудах в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления ведомства Юлия Иванова.

В ходе доследственной проверки предстоит установить причины конфликта, побудившие жильца коммуналки открыть огонь по полицейским. Следователи изучат сведения из СМИ о нескольких собственниках одной комнаты, которые не могут поделить жилплощадь.

Площадь коммуналки составляет 700 метров, которые поделены на восемь частей, уточняет издание Baza в своем Telegram-канале. В одной из комнат забаррикадировался якобы один из доверенных лиц собственников по фамилии Киселев. Он стал стрелять из охотничьего ружья по полицейским, которые пришли с другим владельцем жилплощади и пытались войти в комнату.

Видео происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.

Видео: t.me/breakingmash

На кадрах видна входная дверь, за которой в квартире забаррикадировался жилец. Перед ней в подъезде стоят несколько мужчин и полицейские. Один из них говорит, что они имеют право войти, так как являются собственниками и говорят забаррикадировавшемуся, что он мошенник. Полицейский заявляет, что пришедшие люди прописаны в этой квартире и у них есть документы, затем визитеры начинают ломать дверь топором и ломиком, изнутри начинают стрелять.

В ходе переговоров сотрудники правоохранительных органов убедили стрелка сложить оружие и открыть дверь.

Инцидент произошел 12 апреля.

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