Россиянин в медицинской маске устроил стрельбу у жилого дома в Коммунарке

В Новой Москве мужчина в медицинской маске устроил стрельбу у жилого дома. Об этом в среду, 1 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным полиции, 31 марта на улице Сосенский Стан в поселке Коммунарка россиянин в медицинской маске окликнул 30-летнего прохожего, а затем с расстояния 5-7 метров несколько раз выстрелил в сторону ног потерпевшего из предмета, похожего на пистолет. Стрелку в маске удалось скрыться, а пострадавший был госпитализирован с огнестрельным ранением ног.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Ведется розыск подозреваемого.

12 февраля сообщалось, что столичная полиция разыскивает неизвестных, которые обстреляли из неустановленного оружия автосалон на юго-востоке Москвы.

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