Неизвестные обстреляли московский автосалон

Московская полиция разыскивает неизвестных, которые обстреляли из неустановленного оружия автосалон на юго-востоке столицы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел на Рязанском проспекте около дома №7д. 59-летний мужчина вызвал полицию после стрельбы.

Прибывший наряд выяснил, что к автосалону подъехал автомобиль ВАЗ-2115, из которого неизвестные начали стрелять по зданию.

Пять машин получили повреждения, люди не пострадали.

Полицейские нашли брошенный ВАЗ в Орехово-Зуевском проезде. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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